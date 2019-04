Trump diz que Boeing deve consertar e fazer “rebranding” de 737 MAX

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta pediu segunda-feira à Boeing para corrigir e fazer o ‘rebranding’ do 737 MAX, após dois acidentes que deixaram mortos, enquanto reguladores de todo o mundo continuam a trabalhar com a fabricante para revisar sua aeronave suspensa.

A Administração Federal de Aviação (FAA, sigla em inglês) tem se reunido com importantes companhias aéreas e convocado uma revisão conjunta com reguladores de aviação de outros países, enquanto procuradores federais, o gabinete do inspetor geral do Departamento de Transportes dos EUA e um painel de avaliação estão revisando a certificação do avião.

Em um post no início da manhã no Twitter, Trump, dono da companhia aérea Trump Shuttle, de 1989 a 1992 e entusiasta da aviação, deu seu próprio conselho.

“O que eu sei sobre branding, talvez nada (mas eu me tornei presidente!), mas se eu fosse a Boeing, eu iria consertar o Boeing 737 MAX, adicionar alguns recursos extras e renovar o avião com um novo nome. Nenhum produto sofreu como este, mas mais uma vez, o que diabos eu sei?” escreveu o presidente.

O comentário de Trump vem enquanto a Boeing tenta restaurar a confiança em seu jato mais vendido, a principal fonte de lucro e dinheiro da fabricante de aviões com sede em Chicago, que já recebeu cerca de 5 mil pedidos, ou cerca de sete anos de produção, para a aeronave.

“Isso sem dúvida prejudicou a reputação da Boeing e prevemos uma queda no valor da marca em mais de 12 bilhões de dólares”, disse o presidente-executivo David Haigh por email quando perguntado sobre os comentários de Trump.

“Este é um episódio temporário a longo prazo para a Boeing”, disse ele, acrescentando que a Toyota e outros se recuperaram de crises semelhantes de alto nível sem um drástico exercício de rebranding.