Trump apoia reabertura da Tesla após Musk desafiar lockdown da Califórnia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiou a decisão do cofundador da Tesla, Elon Musk, de reabrir uma fábrica de veículos elétricos na Califórnia apesar da proibição em vigor, com um apelo às autoridades deste estado para que autorizem o fabricante a retomar as atividades.

“Califórnia deveria permitir que Tesla e @elonmusk abram a fábrica, AGORA. Pode ser feito de maneira Rápida e Segura!”, escreveu Trump em um tuíte.

Na segunda-feira, Musk desafiou as autoridades, intensificando seu confronto depois de vários dias expondo sua discordância com o fechamento do estado, o que também o levou a abrir um processo para voltar a produzir.

“Estarei em perigo como qualquer outro. Se alguém tiver que ser preso, peço que seja apenas eu”, disse em um tuíte.

A disputa surge em meio a controvérsias no país entre os que defendem o fechamento e os que defendem uma flexibilização.