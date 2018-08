Triunfo volta a ter concessão suspensa no RS após decisão judicial

São Paulo – A Triunfo Participações e Investimentos informou nesta segunda-feira que foi suspensa a decisão que restabelecia o contrato de concessão dos trechos das BR-290 e BR-116, no Rio Grande do Sul.

Em comunicado, a Triunfo informou que a decisão de suspender o restabelecimento dos contratos foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª região.

A Triunfo disse ainda que “irá avaliar as medidas cabíveis e manterá o mercado informado”.

No início do mês, a Triunfo informou que havia conseguido junto à Justiça o restabelecimento do contrato de concessão até que fossem apreciados os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.