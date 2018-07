Triunfo: Recuperação Judicial de Viracopos é protocolada

São Paulo – A Aeroportos Brasil, Aeroportos Brasil Viracopos e a Viracopos Estacionamentos protocolaram nesta sexta-feira, 27,o Plano de Recuperação Judicial das companhias. A informação foi dada pela Triunfo Participações, controladora das companhias que administram o aeroporto localizado em Campinas (SP).

Em maio, o gerente de planejamento financeiro e relações com investidores da Triunfo, Rogério de Moraes, disse que o plano de recuperação judicial de Viracopos seria apresentado em até 60 dias após o deferimento do processo.

Ele lembrou que, no dia 9 de maio, o pedido foi parcialmente deferido, por meio de medida cautelar, com a suspensão temporária do processo administrativo que prevê a caducidade da concessão e de outras cobranças.