Trident Energy compra polos Enchova e Pampo ofertados pela Petrobras

São Paulo — A Petrobras escolheu uma proposta da Trident Energy, apoiada pela Warburg Pincus, como vencedora de uma nova rodada final para a venda dos polos Enchova e Pampo, nas águas rasas da Bacia de Campos, disseram três fontes com conhecimento da assunto.

A Petrobras levantará quase 1 bilhão de dólares com a operação, disseram duas das fontes. A empresa recebeu duas ofertas em uma nova rodada final pelos ativos neste mês, disseram as mesmas fontes, que preferiram não revelar qual foi a outra empresa envolvida nas tratativas.

Em uma rodada anterior, a petroleira independente brasileira Ouro Preto Óleo e Gás havia se juntado à britânica Seacrest Capital e à anglo-francesa Perenco para entregar uma oferta.

A proposta da Trident para as áreas de águas rasas de Pampo e Enchova ainda precisará ser confirmada pelo conselho da Petrobras, que deve se reunir para tratar do tema na próxima semana, disseram as duas fontes.

A Petrobras e a Trident não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

A Petrobras colocou os dois ativos de petróleo à venda há quase um ano como parte de um amplo plano de desinvestimentos para cortar dívidas, mas o processo de negociação de Enchova e Pampo provou-se complexo devido a regras que exigem rodadas competitivas de ofertas para certas vendas de ativos.

Ambos os campos de petróleo produziram quase 39.000 barris de óleo equivalente por dia, de acordo com dados de julho de 2018, o que os torna o maior ativo de produção maduro que a Petrobras ainda trabalha para vender em seu programa de desinvestimento, que visa levantar até 35 bilhões de dólares em um período de cinco anos.