Tribunal de Justiça defere pedido de recuperação de Viracopos

São Paulo – O pedido de recuperação judicial da concessionária Aeroporto Viracopos Brasil, que administra o terminal de Campinas (SP), foi deferido pela juíza Bruna Marchese e Silva, da 8.ª Vara Cível, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). A dívida da companhia é de R$ 2,9 bilhões.

O prazo para apresentação do plano de recuperação é de 60 dias. A juíza nomeou a consultoria Deloitte como administradora judicial da concessionária, que tem entre seus sócios a Infraero e duas investigadas na Lava Jato: UTC e Triunfo. A concessionária vive um impasse: pediu para devolver a concessão do aeroporto, mas não conseguiu fazê-lo por falta de decreto para regulamentar o tema. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.