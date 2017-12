Três consórcios fazem propostas por gasodutos da Petrobras

São Paulo – Pelo menos três consórcios, liderados pela francesa Engie, pelo grupo australiano Macquarie e pelo fundo soberano Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos, fizeram propostas pela compra de uma rede de gasodutos da Petrobras, disseram três fontes com conhecimento do assunto.

A venda da Transportadora Associada de Gás, conhecida como TAG, faz parte de um amplo programa de vendas de ativos da Petrobras, que busca levantar 21 bilhões de dólares no biênio 2017-2018, enquanto a empresa busca reduzir sua dívida de 95 bilhões de dólares, a maior da indústria global de petróleo.

As empresas se organizaram em consórcios, devido ao tamanho do negócio, uma vez que os lances deverão variar entre 5 bilhões e 7 bilhões de dólares, segundo duas fontes, tornando-se um dos maiores negócios do programa de venda de ativos da Petrobras.