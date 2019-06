Transpetro firma com TAG contrato de R$ 5 bi para transporte de gás

Rio – A Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras, firmou contrato com a TAG no valor de R$ 5,46 bilhões para prestar serviço de apoio técnico ao transporte de gás. O contrato tem validade de dez anos, mas pode ser suspenso antecipadamente, em 36 meses, segundo comunicado da estatal arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A TAG opera a rede de gasodutos que interliga as regiões Sudeste e Nordeste do País, e concentra a maior parte da malha de transporte de gás do País, excluído o gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol). A empresa foi vendida à francesa Engie neste mês, após aprovação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Porém, ainda haverá um período de transição em que a estatal continua participando da operação da TAG, ainda que na condição de prestadora de serviços, como acontecerá com a Transpetro.

O contrato de apoio técnico firmado entre as duas empresas inclui uma série de cláusulas de desempenho, que, caso não seja atingido, pode gerar ônus à subsidiária estatal.