Transformação digital aumenta oportunidades para as empresas

Transformação: DocuSign ajuda empresas a se tornarem mais eficientes por meio da transformação digital Transformação: DocuSign ajuda empresas a se tornarem mais eficientes por meio da transformação digital

Lembra-se do tempo em que só dava para pedir pizza pelo telefone? Comum até poucos anos atrás, a situação se tornou cena do passado graças a empresas como o iFood. Entretanto, o aplicativo de delivery que ajudou a modernizar o mercado de entregas no Brasil exigia que os donos de restaurantes interessados em fazer parte de sua base assinassem contratos em papel até 2016. Naquele ano, o procedimento pouco prático levou a companhia a procurar a DocuSign, multinacional especializada em transações digitais, para adotar um sistema de assinatura digital. Doze meses após a decisão, o iFood viu o número de estabelecimentos aumentar 237% e o faturamento anual saltar de 171 milhões de reais para 490 milhões de reais graças à mudança. O caso em questão e o sucesso do app mostram como a transformação digital pode ser decisiva para o êxito ou fracasso de um negócio com grande potencial.

Ajudar corporações a fazer a transição da era do papel para o mundo eletrônico é a especialidade da DocuSign. Pioneira no desenvolvimento da assinatura eletrônica, a companhia permite que mais de 400 000 empresas e 200 milhões de usuários em 188 países enviem, assinem, gerenciem documentos e coletem pagamentos – totalmente por meios eletrônicos e tecnológicos. A solução auxilia na preparação de contratos, registro de assinaturas digitais ou eletrônicas (com certificados privados ou ICP-Brasil), validação e gerenciamento de documentos.

A companhia também dispõe de integrações nativas com sistemas de gigantes do mercado, como Google, Microsoft, SAP, SalesForce, entre outros grandes players. Isso porque as soluções da DocuSign são seguras, juridicamente válidas, fáceis de usar e podem ser acessadas via dispositivos móveis pelos executivos de casa, do escritório ou durante viagens, o que aumenta a eficiência operacional de quem as adota e reduz o custo com movimentações do tipo.

Um levantamento recente ratifica bem esse diagnóstico. Batizado de Transformação Digital no Brasil: O que Seus Clientes Esperam, o estudo feito pela DocuSign identificou que 83% dos executivos priorizam parceiros e clientes que realizam operações eletrônicas em seus negócios. Mais de 1 200 profissionais das cinco regiões do país foram entrevistados para a análise, que ainda descobriu outros números interessantes.

Nas entrevistas, 97% dos participantes informaram que, numa negociação, esperam que o outro lado ofereça meios não físicos para aquisição de seus produtos. Oito em cada dez afirmaram que essa opção melhora a experiência de quem faz a compra, e 82% relataram que já foram inquiridos por clientes sobre a possibilidade de assinar um contrato por canal digital, por exemplo.

Não por acaso, quase 100% dos entrevistados disseram que a tecnologia é uma prioridade nas organizações. “Para as empresas, trabalhar em conjunto com quem já adota práticas mais modernas é bom, porque transforma o esforço individual em movimento coletivo”, afirma Alberto Luiz Albertin, coordenador da linha de TI do mestrado em competitividade da Fundação Getulio Vargas.

Na opinião do pesquisador, o esperado é que cada vez mais empresas trilhem o mesmo caminho já percorrido pelo iFood. “Conforme aumenta o número de companhias no mundo digital, estar dentro dele se torna algo mais valorizado, justamente pela maior oferta de oportunidades que esse ambiente passa a oferecer”, explica o professor.

Por isso, cada vez mais, empresas têm adotado a mesma estratégia do iFood. Exemplo disso é o Banco Inter, que também deu adeus à burocracia e, consequentemente, melhorou seus processos. Após adquirir os serviços de assinatura eletrônica da DocuSign em setembro de 2016, a instituição reduziu de 14 dias para oito o período médio necessário para contratação de seus pacotes de crédito consignado e de 18% para 8% a taxa de desistência entre os clientes durante a aquisição.

É certo que o processo ainda envolve desafios, como entender a melhor forma de usar a tecnologia a favor do negócio e encontrar a melhor métrica para analisar seu impacto na iniciativa. “Ninguém duvida que ela se torne cada vez mais expressiva nos próximos anos”, resume Albertin.

Para especialistas, a tendência da transformação digital é de consolidação. Definitivamente um caminho sem volta, e para ganhar competitividade as empresas precisam se adequar e implementar a assinatura eletrônica, transformando suas transações em 100% digitais.