Tráfego de passageiros da Latam cresce 1,8% em 2017

Santiago – O tráfego de passageiros da Latam Airlines, o maior grupo e transporte aéreo da América Latina, cresceu 1,8 por cento em 2017, impulsionado principalmente pelas rotas internacionais e apesar de nova retração no Brasil, informou a empresa na quarta-feira.

A Latam, com sede em Santiago, no Chile, disse que somente no mês de dezembro o transporte de passageiros subiu 1,4 por cento frente ao mesmo período de 2016.

Em 2017, a operação internacional de passageiros – que inclui rotas regionais e de longo alcance – aumentou 4,7 por cento ante 2016.

No entanto, o tráfego doméstico de passageiros no Brasil, o maior mercado da região, caiu 3,2 por cento, enquanto o transporte doméstico na Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru subiu 0,6 por cento no ano.