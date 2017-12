TPG compra projetos de transmissão do grupo Abengoa no Brasil

São Paulo – A americana TPG anunciou nesta quinta-feira um acordo para adquirir os projetos de transmissão de energia operados pelo grupo espanhol Abengoa no Brasil.

A TPG aceitou pagar R$ 482 milhões pelos ativos que eram de Abengoa, informou a empresa americana em comunicado.

A transação está sujeita à autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), do BNDES e do Banco da Amazônia.

“São ativos estratégicos de longo prazo que representam uma parte importante do sistema brasileiro de transmissão de energia”, disse a TPG no comunicado no qual informou sobre a operação.

Para a TPG, a negociação marca um “passo importante” para a empresa no Brasil. A companhia americana afirma que continuará avaliando e buscando oportunidades de investimento no Brasil.

A própria Aneel retirou em setembro a concessão do grupo espanhol para construir nove linhas de transmissão elétrica no país devido à demora na construção.

A Abengoa paralisou a as obras em 2015, razão que fez a Aneel recomendar o governo a retirar a concessão.

Por problemas financeiros do grupo, a Abengoa Bioenergia do Brasil, filial do grupo Abengoa no setor de cana-de-açúcar e de etanol, entrou em setembro com pedido de recuperação judicial.