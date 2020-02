Toyota retomará produção em três fábricas da China na próxima semana

A Toyota Motor Corp anunciou neste sábado que planeja retomar a produção em três de suas quatro principais fábricas de automóveis na China na próxima semana.

A retomada da produção estava inicialmente prevista para 3 de fevereiro, após feriado do Ano Novo Lunar da China, mas foi adiada devido ao novo surto de coronavírus na China.

As operações na fábrica da Toyota em Changchun, província de Jilin, e outra fábrica em Guangzhou, província de Guangdong, serão reiniciadas na segunda-feira, enquanto uma fábrica na cidade portuária de Tianjin, no norte da China, retomará as operações na terça-feira, informou a Toyota.

Ainda não foi estabelecido quando a fábrica da Toyota em Chengdu, na província de Sichuan, reiniciará a produção, disse a montadora japonesa.