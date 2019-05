Toyota registra queda de 24,5% no lucro anual, mas prevê recuperação

Tóquio — A Toyota anunciou hoje que teve lucro líquido de 1,88 trilhão de ienes (US$ 17,1 bilhões) no ano fiscal encerrado em março. O resultado é 24,5% menor que o ganho de 2,49 trilhões de ienes apurado no ano fiscal anterior, que foi impulsionado por ganhos fiscais extraordinários ligados à reforma tributária dos Estados Unidos.

Segundo a montadora japonesa, sua receita somou 30,23 trilhões de ienes no último ano fiscal, ficando ligeiramente acima dos 29,38 trilhões de ienes do ano anterior. As vendas totalizaram 10,6 milhões de veículos.

Para o atual ano fiscal, que vai até março de 2020, a Toyota prevê aumento do lucro líquido, para 2,25 trilhões de ienes (US$ 20,4 bilhões) e das vendas, para 10,74 milhões de unidades.

Fonte: Dow Jones Newswires.