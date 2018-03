Toyota prevê aumento de preços com taxação de aço nos EUA

A japonesa Toyota lamentou nesta sexta-feira “o impacto negativo” da adoção de taxas sobre as importações de aço e alumínio nos Estados Unidos, o que provocará uma importante alta dos preços dos veículos.

“Mais de 90% do aço e do alumínio que compramos (para as fábricas nos EUA) procede dos Estados Unidos”, destacou a Toyota em comunicado enviado à AFP.

“A decisão do governo de impor altas taxas sobre o aço e o alumínio terá um impacto negativo para os fabricantes de automóveis, fornecedores e consumidores ao aumentar de maneira considerável os custos e, consequentemente, os preços de carros e caminhões vendidos nos Estados Unidos”.

A Toyota vendeu em 2017 mais de 2,4 milhões de veículos nos Estados Unidos, seu principal mercado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira que na próxima semana adotará tarifas de importação pesadas sobre o aço e o alumínio.

Durante uma reunião na Casa Branca com representantes da indústria siderúrgica americana, Trump adiantou que as tarifas do aço chegarão a 25%, enquanto a importação de alumínio será taxada em 10%.