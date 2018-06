Toyota investe US$ 1 bilhão na companhia de transportes Grab

A montadora japonesa Toyota anunciou, nesta quarta-feira (13), um investimento de US$ 1 bilhão na companhia Grab, líder na Ásia no aluguel de carros com motorista.

Com sede em Singapura, a Grab comprou no início do ano as atividades neste setor que a americana Uber ainda tinha em vários países do Sudeste Asiático.

O investimento do fabricante japonês atende à vontade de seu presidente, Akio Toyoda, de se adaptar à “mudança profunda” do setor.

“Decidi transformar a Toyota de um fabricante de automóveis em uma companhia de mobilidade”, disse Akio Toyoda no mês passado.