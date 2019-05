Toyota e Panasonic anunciam nova companhia centrada em casas inteligentes

Tóquio – A Toyota Motor e a Panasonic anunciaram nesta quinta-feira (9), que constituirão uma companhia em 2020 que integrará cinco das suas subsidiárias centradas no desenvolvimento de casas inteligentes e aparelhos conectados.

A nova empresa, prevista para começar suas operações em janeiro do próximo ano, se chamará Prime Life Technologies Corporation e ambas as companhias terão a mesma proporção de participação, segundo o comunicado conjunto divulgado hoje, no qual também se detalha que outro dos participantes da mesma será a Mitsui & Co.

“Toyota e Panasonic querem fundir as iniciativas de mobilidade promovidas pela Toyota e os projetos sobre ‘modernização do estilo de vida’ lideradas pela Panasonic”, diz o comunicado.

O documento continuar dizendo que o objetivo “é que as empresas se fortaleçam diante da rápida mudança do setor, por causa do desenvolvimento de novas tecnologias e conceitos como o CASE (sigla em inglês de “conectado, autônomo, partilhado e elétrico”).

“Daqui em diante, a informação vinculará todos os aspectos e serviços que ajudem a vida cotidiana graças ao desenvolvimento do CASE”, disse no texto o presidente da Toyota Motor, Akio Toyoda, que considera que para evoluir neste negócio “é importante ter um espírito de cooperação com amigos e aliados”.

“Uniremos as nossas respectivas forças para oferece um valor novo”, disse o presidente da Panasonic, Kazuhiro Tsuga, considerando esta oportunidade como um desafio para que a companhia continue “avançando no negócio”.