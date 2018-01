Toyota e Mazda vão construir nova fábrica no Alabama

A fabricantes japonesas Toyota e Mazda anunciaram nesta quarta-feira (10) a construção de uma fábrica conjunta de 1,6 bilhão de dólares no estado do Alabama, reportou a imprensa americana.

A Toyota e a Mazda tinham anunciado no ano passado planos para construir uma nova fábrica nos Estados Unidos, que vai gerar até 4 mil empregos.

Os relatos na imprensa variam quanto à localização exata da nova fábrica, que varia entre Montgomery, no centro do Alabama, e Huntsville, no norte do estado.

Raleigh News e The Observer informaram que a Carolina do Norte perdeu o projeto para o Alabama porque não tinha “logística da cadeia de fornecimento que as empresas automobilísticas requerem”, citando uma pessoa ligada ao assunto.

A Toyota indicou que vai produzir o sedã Corolla na nova fábrica, enquanto a Mazda vai construir novos veículos “cross over”, apesar de em ambos os casos todos os modelos serem voltados para o mercado da América do Norte.