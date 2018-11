Toyota amplia lucro no trimestre até setembro

Tóquio – A Toyota anunciou hoje que teve lucro líquido de 585 bilhões de ienes (US$ 5,16 bilhões) no segundo trimestre fiscal, encerrado em setembro. O resultado é quase 28% maior que o ganho de 458 bilhões de ienes apurado no mesmo período um ano antes.

Segundo a montadora japonesa, seu lucro operacional somou 579 bilhões entre julho e setembro, ante 522 bilhões de ienes em igual intervalo do ano passado.

Apenas na América do Norte, o ganho operacional subiu levemente a 58,9 bilhões de ienes, graças a vendas mais fortes de caminhões e de veículos utilitários esportivos (SUVs, pela sigla em inglês).

Diante do bom desempenho recente, a Toyota elevou sua previsão de lucro operacional para o ano fiscal (até março), de 2,3 trilhões de ienes para 2,4 trilhões de ienes, e também para a receita, de 29 trilhões de ienes para 29,5 trilhões de ienes.

Após a divulgação do balanço, as ações da Toyota fecharam em alta de 2,09% na Bolsa de Tóquio nesta terça-feira.