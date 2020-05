Totvs tem alta de 43% no lucro, e diz ainda não sentir efeitos da covid-19

A Totvs teve receita e lucro do primeiro trimestre pouco abaixo da previsão de analistas, reforçando que o setor de tecnologia foi um dos poucos a ter passado quase ileso aos primeiros efeitos econômicos da pandemia do coronavírus.

A produtora de softwares de gestão anunciou nesta quarta-feira que seu lucro ajustado de janeiro a março somou 62,9 milhões de reais, alta de 43,5% em relação a igual período de 2019, embora tenha vindo abaixo da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de 81,9 milhões de reais.

Já o resultado operacional da companhia medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado foi de 126,9 milhões de reais no trimestre, avanço ano a ano de 10,6%. A previsão média dos analistas era de 133 milhões, segundo a Refinitiv.

A receita líquida da companhia subiu 6,7% sobre o primeiro trimestre do ano passado, para 601,4 milhões de reais, “mesmo com o início da crise da Covid-19 na segunda quinzena de março”.

A companhia teve redução de 37,8% na provisão para inadimplência ante o primeiro trimestre do ano passado, para 5,56 milhões de reais, refletindo o menor volume de atraso de clientes no início de ano e afirmou ainda não ter visto impacto relevante no risco de crédito devido aos efeitos econômicos da epidemia entre seus clientes.

A Totvs afirmou que tinha posição de caixa de cerca de 1,4 bilhão de reais no fim de março e que pretende manter sua posição de liquidez para enfrentar “potenciais impactos decorrentes da evolução do Covid-19 nos seus negócios e em seu ecossistema”.