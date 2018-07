Total fecha acordo de US$1,5 bilhões por negócio de gás da Engie

Paris – A petroleira francesa Total anunciou nesta sexta-feira um acordo de 1,5 bilhão de dólares para adquirir o negócio “upstream” de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Engie , o que a tornará o segundo maior player do mundo neste mercado.

Sob o acordo, a Total disse que faria pagamentos adicionais de até 550 milhões de dólares à Engie se houvesse uma melhora nos mercados de petróleo no próximo ano.

O presidente-executivo da empresa, Patrick Pouyanne, disse em um comunicado que o acordo dará à empresa uma participação mundial de mercado de 10 por cento.

O acordo permitirá que o grupo gerencie um portfólio global de GNL de cerca de 40 milhões de toneladas por ano até 2020, além de aumentar sua participação no mercado norte-americano, com uma fatia de 16,6 por cento no projeto Cameron de GNL, da Engie.