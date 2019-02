Total eleva lucro líquido ajustado a US$ 3,16 bilhões no 4º trimestre

Paris – A petrolífera francesa Total divulgou hoje que teve lucro líquido ajustado de US$ 3,16 bilhões no quarto trimestre de 2018, maior do que o ganho de US$ 2,87 bilhões obtido em igual período do ano anterior, graças principalmente ao maior volume de produção. Analistas consultados pela FactSet previam lucro ajustado um pouco menor, de US$ 3,04 bilhões.

Já o lucro líquido da Total entre outubro e dezembro ficou em US$ 1,13 bilhão, ante US$ 1,02 bilhão no mesmo intervalo de 2017.

Em 2019, a Total tem a meta de reduzir custos em US$ 4,7 bilhões e planeja investir entre US$ 15 bilhões e US$ 16 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.