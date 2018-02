Total divulga alta de 86% no lucro do 4º trimestre, a US$ 1,02 bi

Paris – A petrolífera francesa Total divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 1,02 bilhão no quarto trimestre de 2017, 86% maior que o ganho de US$ 548 milhões apurado em igual período do ano anterior.

Com ajustes, o lucro da Total subiu 19% na mesma comparação, a US$ 2,87 bilhões, praticamente em linha com a projeção de US$ 2,89 bilhões de analistas consultados pela FactSet. As vendas cresceram para US$ 47,35 bilhões no último trimestre, de US$ 42,28 bilhões um ano antes.

A empresa, que foi beneficiada pelo avanço nos preços do petróleo, também informou que o lucro líquido operacional ajustado do seu negócio de exploração e produção cresceu 79%, a US$ 1,8 bilhão. Já o do segmento de refino e químicos caiu 22%, a US$ 886 milhões.

Por volta das 8h05 (de Brasília), a ação da Total subia 1,9% na Bolsa de Paris.