Total confia que terá licenças para explorar petróleo na Foz do Amazonas

A obtenção das licenças necessárias para explorar e produzir petróleo na região da Foz do Amazonas ainda é possível, mas diante das demandas do Ibama não se pode estabelecer um prazo, disse à Reuters nessa quinta-feira o diretor-geral da petroleira Total no Brasil, Maxime Rabilloud.

Segundo ele, a empresa vem mantendo contato com o Ibama, órgão responsável pelo licenciamento ambiental, para “entender” e “atender” as demandas necessárias.

“Estamos trabalhando para mostrar resultado… estamos ouvindo o Ibama para entender e atender as demandas”, disse ele à Reuters, após participar de um encontro promovido pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) com empresários e a pré-candidata à presidência Marina Silva.

Este mês, o Greenpeace informou que cientistas a bordo de um navio da instituição documentaram a existência de corais na área onde a petroleira francesa Total planeja explorar petróleo.”A presença de rodolitos, algas calcárias que formam o habitat para peixes e outras espécies do recife, confirmam que os Corais da Amazônia se estendem para além do que era conhecido anteriormente…”, afirmou o Greenpeace, destacando que isso deveria impedir a emissão da licença.

Nesta quinta-feira, ao ser questionado sobre a descoberta feita pelo Greenpeace, Rabilloud ponderou: “Ainda achamos que a licença é possível, mas não temos um prazo para isso”.

A Total é a operadora de cinco blocos na Bacia da Foz do Rio Amazonas, adquiridos na 11ª Rodada de licitação de blocos exploratórios de petróleo, em 2013, em parceria com a brasileira Petrobras e a britânica BP.No entanto, a exploração na região enfrenta forte resistência de ambientalistas, devido a presença de ecossistemas sensíveis, como corais de águas profundas, ainda pouco conhecidos na região.A petroleira vem tentando nos últimos anos obter licença do órgão ambiental federal para realizar perfurações exploratórias em seus blocos.