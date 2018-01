Total abre primeiro de 250 postos de gasolina no México

A francesa Total abriu nesta quarta-feira (17) o primeiro de 250 postos de gasolina no México, juntando-se a outras gigantes estrangeiras na briga pelo recém-aberto mercado dos combustíveis.

Os 250 postos ficam no centro do país e funcionam sob a franquia da Petróleos Mexicanos (Pemex), até recentemente a única distribuidora de combustíveis no país.

BP, Shell e Exxon-Mobil já têm alguns postos de gasolina, bem como empresas mexicanas, enquanto a Pemex continua controlando mais de 78% do mercado.

“Trata-se então de um mercado cada vez mais rico em opções, para o benefício dos consumidores do país”, disse Aldo Flores, subsecretário de Energia durante a inauguração.

O preço da gasolina foi liberado desde de dezembro no país, eliminando assim o último controle oficial e disparando a livre concorrência.