Toshiba vende 80,1 % das ações de sua subsidiária de produção

Tóquio – A Toshiba anunciou, nesta terça-feira, a venda de 80,1% das ações de sua subsidiária de produção de computadores, Toshiba Client Solutions (TCS), para sua concorrente Sharp por 4 bilhões de ienes (cerca de US$ 36 milhões).

Os grupos tecnológicos assinaram hoje o acordo, que esperam concluir no dia 1º de outubro, e que inclui a transferência ao grupo Sharp de várias filiais internacionais da Toshiba vinculadas ao seu ramo de computadores, segundo explicou a empresa em comunicado.

Apesar da venda, a Toshiba “continuará a fornecer licenças de marca para produtos de computadores e equipamentos projetados, fabricados e vendidos pela TCS”, acrescentou o conglomerado no texto.

Os investidores da Bolsa de Tóquio receberam com entusiasmo o anúncio da venda, e às 12h45 (horário local, 0h45 de Brasília) as ações da Sharp subiam 2,95% e as da Toshiba 1,34%.

A operação faz parte do processo de reestruturação que a companhia com sede em Tóquio realizou no ano passado para sanear suas contas após as enormes perdas registradas como resultado da falência das suas operações nucleares nos Estados Unidos, que também a levaram a se desfazer de sua rentável filial de chips, Toshiba Memory.

A venda a um consórcio empresarial dos EUA e Coreia do Sul foi concluída na última sexta-feira, após meses de obstáculos, desde brigas entre parceiros até a demora das autoridades anti-monopólio.

A Sharp deixou o negócio dos PCs em 2010, mas após ser adquirida em 2016 pela taiwanesa Hon Hai (também chamada Foxconn e conhecida por ser a fabricante dos principais dispositivos da Apple), busca diversificar suas operações.