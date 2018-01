Toshiba considera IPO de unidade de chips de memória, diz jornal

Tóquio – A Toshiba considera uma oferta pública inicial de ações (IPO) para sua unidade de chips de memória, se a venda do negócio por 18 bilhões de dólares para um consórcio liderado pela Bain Capital não receber aprovação antitruste até o fim de março, informou nesta segunda-feira o jornal Financial Times.

O IPO é um dos muitos planos de contingência avaliados pelos executivos de alto escalão da Toshiba, disse a publicação, citando pessoas familiarizadas com os planos. O jornal afirmou ainda que alguns analistas e os acionistas da Toshiba estão mais favoráveis a um IPO que ao acordo existente.

Em setembro, o conglomerado japonês concordou em vender a Toshiba Memory, segunda maior produtora de chips NAND do mundo, para um consórcio liderado pela Bain Capital para cobrir bilhões de dólares em passivos da unidade de energia nuclear nos Estados Unidos, a Westinghouse Electric.

Mas a Toshiba não mais enfrenta uma forte pressão para concluir a venda, após levantar 600 bilhões de ienes (5,4 bilhões de dólares) com uma nova oferta de ações para fundos estrangeiros no fim do ano passado, que com as baixas contábeis fornece recursos suficientes para cobrir os passivos.

Se o acordo não for aprovado por autoridades regulatórias até 31 de março, a Toshiba está livre para abandonar o acerto,de acordo com fontes familiarizadas com assunto.

Uma porta-voz da Toshiba disse que não houve mudanças nos esforços para concluir a venda da unidade de chips. Um representante da Bain não estava imediatamente disponível para comentário.

O Argyle Street Management, um fundo de hedge de Hong Kong com 1,2 bilhão de dólares sob gestão, se opôs à venda, dizendo que não mais era necessária e que o conselho deveria considerar em vez disso um IPO.

As ações da Toshiba atingiram uma máxima em três meses nesta manhã, tendo subido até 4,7 por cento.

(1 dólar = 110,7000 ienes)