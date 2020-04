“Toda crise tem seu lado bom”, diz CEO da Minerva Foods sobre coronavírus

“Toda crise tem seu lado bom”. Essa é a opinião de Fernando Galletti de Queiroz, CEO da Minerva Foods, sobre a pandemia do novo coronavírus. O presidente do frigorífico brasileiro disse que a atual situação da covid-19 no mundo, apesar dos grandes prejuízos, vai trazer aprendizados. Ele falou nesta segunda-feira (13), com os jornalistas Fabiane Stefano e João Pedro Caleiro, na série exame.talks.

“Vão haver mudanças nos hábitos de consumo e também nas relações trabalhistas. A forma de comercialização nas feiras como as da China será muito mais controlada, o que vai oferecer uma maior segurança alimentar para as pessoas. A grande mudança não é a não comercialização do bicho exótico, e sim saber a origem desse produto”, disse Queiroz. Para o executivo, o cenário trará oportunidades para a América do Sul, que é grande produtora de proteína e pode ganhar espaço no mercado.

O presidente do frigorífico brasileiro também aponta como consequência da crise as mudanças nos modelos de trabalho nas empresa, com a adoção do homeoffice. “O que importa é o comprometimento e a resiliência das pessoas, não importam onde elas estejam. Toda crise traz um aprendizado, e esse foi o que nós aprendemos”.

Para Queiroz, o Brasil tem algumas vantagens no atual cenário do coronavírus em comparação com outros países. “Essa é uma crise de impacto mundial e nós temos a oportunidade de aprender com as nações que já passaram pela pior parte dela”, disse. Para o executivo, a relação entre isolamento social e as medidas para manter a economia é o ponto mais delicado do momento. “É preciso um equilíbrio sensível entre manter o shutdown e cuidar dos prejuízos na economia”, afirmou Queiroz.

Segundo o executivo, a Minerva Foods usa dados e analisa o que foi feito nas regiões mais atingidas pelo coronavírus, como a Europa. “Somos a favor de que o shutdown comece antes de a situação sair do controle, como houve nos países europeus. Lugares que demoraram para adotar o isolamento sofreram as consequências”.

No Brasil já são mais de 22.000 infectados pela covid-19, de acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, e mais de 1.200 mortes. O mundo já está próximo de alcançar os 2 milhões de casos do Sars-Cov-2, e as mortes passam de 116.000.

O CEO disse que o cenário é muito novo, e que nenhum governo ou empresário viveu algo próximo disso. “Nós da Minerva redefinimos nosso papel dentro da sociedade e dentro da estabilidade da cadeia produtiva, respeitando os pequenos produtores e apoiando os mais de 80.000 clientes que temos ao redor do mundo. Eu vejo um papel social, mas também um papel de estabilizador das cadeias produtivas”, disse.



O frigorífico brasileiro foi fundado na década de 1990, quando a família Vilela de Queiroz adquiriu a primeira unidade de produção, na cidade de Barretos, em São Paulo. Hoje, a empresa é referência global de produção e comercialização de carne in natura, couros e derivados, e na exportação de gado vivo, além de atuar no processamento de carnes.

Assista ao programa:

Confira a programação do exame.talks

14 de abril, terça-feira, 12h

Waldery Rodrigues (Secretário Especial da Fazenda), Caio Megale (Secretário do Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação) e Jefferson Bittencourt (Secretário Especial Adjunto da Fazenda)

Agenda Econômica em meio à crise do coronavírus

Com Cláudio Ferraz, Iana Ferrão e Gabriel Barros, do BTG Pactual

14 de abril, terça-feira, 15h

Renato Mimica e Bruno Lima, da exame.research

Estratégia e Ações

Veja no YouTube

14 de abril, terça-feira, 18h30

Brasileiras contam da quarenta na China e Espanha

Com Gabriela Ruic e João Pedro Caleiro, jornalistas da EXAME

Veja no YouTube

15 de abril, quarta-feira, 18h

Sofia Esteves recebe Sandro Magaldi, autor do livro Gestão do Amanhã e o Novo Código da Cultura

A Nova Estratégia para Tempos Extraordinários

Com André Portilho, head da exame.academy

Veja no YouTube

16 de abril, quinta-feira, 11h

Educação

Com Gabriela Ruic e João Pedro Caleiro, jornalistas da EXAME

Veja no YouTube

16 de abril, quinta-feira, 15h

Carolina Ferraz, atriz

Com Murilo Bomfim, jornalista de EXAME

Veja no YouTube

16 de abril, quinta-feira, 18h

Camila Coutinho, designer, blogueira e fundadora do Garotas Estúpidas

Com Ivan Padilla, editor-executivo de estilo de vida da EXAME

Veja no YouTube

16 de abril, quinta-feira, 20h

Masterclass com Luiz Barsi

Lições de um bilionário

Com André Portilho, head do exame.academy

Veja no YouTube

17 de abril, sexta-feira, 12h

JC Brega, CEO Whirpool

Com Gabriela Ruic e João Pedro Caleiro, jornalistas da EXAME

17 de abril, sexta-feira, 15h

Fundos e Reserva

Com Juliana Machado e Odilon Costa, da exame.research

As últimas notícias da pandemia do novo coronavírus: