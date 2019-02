TIM tem lucro líquido de R$ 592 mi no 4º tri, com queda de 2%

São Paulo – A TIM teve lucro líquido de 592 milhões de reais no quarto trimestre, queda de cerca de 2 por cento em relação ao resultado de um ano antes, informou a operadora de telecomunicações na noite de terça-feira.

A companhia registrou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,87 bilhão de reais, alta de 5,6 por cento na mesma comparação.

A receita líquida da TIM teve alta de 5,2 por cento, para 4,48 bilhões de reais, apesar da queda de 4,6 por cento no número de clientes, que encerrou 2018 em 55,9 milhões, pressionado por desconexões de linhas pré-pagas.

Porém, a empresa conseguiu elevar o faturamento médio de cada linha. O chamado “arpu” teve crescimento de 8,4 por cento no quarto trimestre sobre um ano antes, a 23,7 reais. No ano como um todo, o arpu subiu 11,3 por cento, para 22,4 reais.

A TIM registrou um crescimento de 4,9 por cento nos custos de sua operação no país nos três últimos meses do ano passado sobre um ano antes, para 2,61 bilhões de reais. O investimento no período recuou 15,2 por cento, para 1,4 bilhão de reais.

A operadora terminou 2018 com uma forte queda na relação de endividamento medida pela dívida líquida sobre Ebitda, que recuou a 0,22 vez ante 0,45 vez no final de 2017. A dívida líquida totalizou 1,46 bilhão de reais ante 2,7 bilhões no fim do quarto trimestre do ano anterior.