TIM tem alta de 53% no lucro do 2º trimestre

São Paulo – O lucro líquido da TIM subiu 53,2 por cento no segundo trimestre na comparação anual, para 335 milhões de reais, com crescimento da receita de todas as fontes e aumento dos custos abaixo da inflação, informou a empresa na noite de quinta-fera.

A operadora também anunciou a troca de comando, com a renúncia de presidente-executivo Stefano de Angelis, após o vencimento de seu contrato de dois anos, e a eleição de Sami Foguel para o cargo.[nL1N1UG062] Angelis continuará como membro do conselho de administração. Antes de assumir a TIM em 23 de julho, Foguel foi executivo na companhia aérea Azul.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado subiu 12,7 por cento na comparação anual, para 1,567 bilhão de reais no segundo trimestre, no quinto trimestre de crescimento de dois dígitos, disse a empresa. A margem Ebitda ajustada subiu 2,3 pontos percentuais para 37,6 por cento.

A receita líquida cresceu 5,8 por cento na comparação anual para 4,17 bilhões de reais no trimestre encerrado em junho, com contribuição positiva de todas as fontes de receitas: serviço móvel, serviço fixo e produtos, que há 12 trimestres vinha apresentando queda, e no segundo trimestre cresceu 7,5 por cento por conta do aumento do preço médio de venda.

A empresa destacou que a receita líquida de serviços cresceu 5,7 por cento, mantendo ritmo similar ao primeiro trimestre deste ano, “mesmo demonstrando algum impacto devido a uma recuperação macroeconômica mais frágil e eventos extraordinários como a greve dos caminhoneiros e os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo”.

Os custos e despesas ajustados subiram 2,1 por cento, menos que a inflação no período de um ano, em resultado auxiliado pelo “plano de eficiência que totalizou 86 por cento da meta para todo o ano” nos primeiros seis meses.

As provisões para calotes de clientes avançaram 56 por cento no trimestre. A empresa disse que o aumento da base de receita exposta à inadimplência, juntamente com o crescimento da base pós-paga de 20,5 por cento levam a uma tendência natural de expansão das provisões.

A TIM investiu um total de 1,018 bilhão de reais no segundo trimestre, 25,8 por cento acima do registrado no mesmo período do ano passado, com a maior parte dos investimentos destinados à infraestrutura (85 por cento), principalmente a projetos de rede transporte, tecnologia 4G e TI.

A dívida líquida da empresa caiu 1,17 bilhão de reais em relação a junho do ano passado, para 3,23 bilhões em junho deste ano, levando a relação dívida/Ebitda a recuar para 0,51 vez, ante 0,8 vez no segundo trimestre de 2017.

O fluxo de caixa operacional livre no trimestre foi de 6 milhões de reais, 359 milhões de reais a menos que o registrado um ano antes.

A TIM também anunciou a distribuição de 240 milhões de reais a título de juros sobre capital próprio, tendo como base o exercício encerrado em 30 de junho. O pagamento será feito a partir de 13 de novembro, com base na posição dos acionistas no dia 25 de julho.