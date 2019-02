TIM nega interesse da Telecom Italia na Oi

São Paulo – Com a forte especulação do mercado relacionada ao possível interesse em um processo de fusão com a Oi, o que resultou em forte alta das ações na terça-feira, 16, a TIM enviou um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira, 17, para dar um posicionamento aos acionistas.

A companhia negou a movimentação, alegando que se tratava de rumores.

“A esse respeito, indagamos a Telecom Italia SpA, acionista controladora indireta da Companhia, e nos foi dito que não há nenhuma discussão em curso envolvendo qualquer transação entre a Telecom Italia e a Oi”, diz o comunicado emitido pelo diretor de relações com investidores da TIM, Rogério Tostes.