TIM elege Sami Foguel CEO no lugar de Stefano de Angelis

São Paulo – O executivo Sami Foguel assumirá o cargo de diretor-presidente da TIM Brasil no dia 23 de julho, substituindo o italiano Stefano De Angelis, que renunciou ao posto em função do término do seu contrato de expatriado de dois anos.

De acordo com fato relevante da noite de quinta-feira, 19, Foguel foi eleito por unanimidade pelo Conselho de Administração.

De Angelis manterá sua posição como membro do conselho para garantir a transferência de responsabilidades.

Foguel foi diretor de operações (Chief Operating Officer) da TAP Air Portugal e vice-presidente de Customer Operations e Chief Officer da Azul Airlines. Ele também exerceu por cinco anos a posição de vice-presidente de Produtos, Segmentos, CRM e Customer Experience do Banco HSBC no Brasil e passou mais de 10 anos na McKinsey & Company. Ele é graduado em Engenharia pela Unicamp e possui MBA pela Universidade de Michigan.