Tim apresenta lucro de R$ 604 mi no 4º tri, alta de 66% no ano

São Paulo – A Tim Brasil apresentou lucro líquido de R$ 604 milhões no quarto trimestre de 2017, alta de 66% em comparação com o mesmo período de 2016. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) normalizado somou R$ 1,769 bilhão, crescimento de 13,3% na comparação entre os mesmos períodos.

A margem do Ebitda normalizado no período chegou ao recorde de 41,6%, correspondendo a um aumento de 2,9 pontos porcentuais.

A operadora reportou receita líquida de R$ 4,257 bilhões, um crescimento de 5,3% nas mesmas bases de comparação.

O avanço do lucro da TIM resultou de alta no faturamento com serviços móveis, associada à melhora das margens, além de aumento da receita com serviços fixos e maior controle de custos.

A companhia ainda teve um menor impacto de imposto de renda. Esta linha somou R$ 5 milhões no trimestre, queda de 95%, principalmente explicada pela dedutibilidade do pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 190 milhões realizado em novembro de 2017.

Por sua vez, o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 119 milhões, uma piora de 17,7%.

Ano

No acumulado de 2017, o lucro líquido da Tim totalizou R$ 1,235 bilhão, avanço de 64,5% em relação a 2016. O Ebitda normalizado no ano atingiu R$ 1,769 bilhão, aumento de 13,3%. A margem do Ebitda normalizado foi a 36,6%, ganho de 3,2 pontos porcentuais e a receita líquida alcançou R$ 16,234 bilhões, incremento de 3,9%.