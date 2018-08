Thyssenkrupp tem prejuízo de 131 mi de euros no trimestre até julho

Berlim – A Thyssenkrupp registrou prejuízo líquido de 131 milhões de euros (US$ 152 milhões) no trimestre até julho, o que reverteu o lucro líquido de 120 milhões de euros registrado em igual período do ano passado. O conglomerado alemão do setor industrial ainda divulgou metas financeiras detalhadas para suas unidades individuais, em um esforço para agradar investidores cada vez mais frustrados.

A empresa disse que o prejuízo foi em parte fruto de um custo tributário oriundo da assinatura de uma joint venture proposta com a Tata Steel. Já as vendas da Thyssenkrupp avançaram 2% na mesma comparação anual, de 10,93 bilhões de euros para 11,12 bilhões de euros. As encomendas totais cresceram 1%, para 10,89 bilhões de euros no trimestre até julho. A companhia foi alvo de críticas recentes por investidores ativistas, a Cevian Capital e a Elliott Management, segundo os quais a Thyssen deveria reduzir seu portfólio e se concentrar em unidades mais rentáveis. Após o balanço, a ação da empresa subia 0,37% na Bolsa de Frankfurt, às 4h17 (de Brasília).