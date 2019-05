Thyssenkrupp diz que acordo sobre fusão com Tata Steel ainda é possível

Berlim – A Thyssenkrupp informou nesta segunda-feira (6), que ainda negocia com a União Europeia a possibilidade de uma fusão da companhia alemã com a indiana Tata Steel. A declaração é dada após reportagens segundo as quais a Comissão Europeia se prepararia para bloquear a união.

O conglomerado alemão afirmou que a UE estava usando os ajustes que ela ofereceu junto com a Tata Steel como uma oportunidade para realizar outro teste de mercado. Segundo um representante da companhia europeia, ainda há vários meios de ajustar os compromissos já feitos sem comprometer a lógica econômica da joint venture.

A Thyssenkrupp disse que deve haver mais discussões com a comissária de Competição da UE, Margrethe Vestager, nesta semana. No fim de semana, o Financial Times reportou que o bloco estaria “cada vez mais próximo” de bloquear a joint venture, a menos que mais concessões fossem oferecidas.

Fonte: Dow Jones Newswires.