Third Point vende participação no Facebook por “resultados decepcionantes”

O Third Point vendeu sua participação de 4 milhões de ações no Facebook, disse o fundador bilionário do hedge fund nesta quarta-feira, após resultados decepcionantes da gigante das redes sociais.

“Sim, foi um trimestre muito decepcionante e saímos da empresa”, disse Daniel Loeb, do Third Point, referindo-se ao Facebook, em teleconferência após os resultados da Third Point Reinsurance.

As ações do Facebook caíram cerca de 19 por cento na quinta-feira passada, o que fez a empresa perder 119 bilhões de dólares do valor de mercado, após alertar que as margens de lucro serão afetadas pelo aumento dos custos de privacidade do usuário e pela desaceleração do crescimento da receita.