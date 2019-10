Tesla ultrapassa GM e se torna montadora mais valiosa dos EUA

As ações da Tesla dispararam 17% nesta quinta-feira, depois que a montadora de carros elétricos surpreendeu Wall Street ao cumprir a promessa do presidente-executivo, Elon Musk, de lucro no terceiro trimestre, mesmo com as dúvidas sobre suas perspectivas de longo prazo.

Com o papel negociado a 298 dólares, capitalização de mercado da Tesla alcançava 53 bilhões de dólares, superando o valor de mercado de ações da GM Motors de 51 bilhões de dólares e tornando-a a empresa de automóveis mais valiosa dos Estados Unidos.

Ela já havia ocupado tal posto anteriormente, mas recentemente a GM obteve uma vantagem substancial.

A Tesla divulgou lucro trimestral na quarta-feira, citando melhorias na eficiência operacional e uma redução nos custos de fabricação e material.

O resultado desencadeou um forte desmonte de posição de traders com posições vendidas em ações da Tesla, a segunda empresa com mais posições vendidas nos EUA, depois da Apple, em termos da quantidade total de dinheiro na venda.

Com uma aposta de 10,5 bilhões de dólares contra a Tesla, os vendedores a descoberto sofreram perdas no papel de 1,4 bilhão de dólares na quinta-feira, apagando 70% dos lucros que registraram em 2019, de acordo com a S3 Partners, uma empresa de análise financeira. No acumulado ano, as ações da Tesla ainda recuam 10%.

Pelo menos oito corretoras aumentaram seus preços-alvos para as ações da Tesla, enquanto a classificação média da empresa em Wall Street permaneceu em “manter”, com apenas 11 dos 34 analistas recomendando que os investidores comprassem as ações.

No passado, os investidores demonstraram impaciência com as falhas em série da empresa em cumprir as metas financeiras e de produção. As ações da empresa também ainda contabilizam declínio expressivo em relação à máxima de quase 390 dólares em 2018.