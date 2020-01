Tesla tem lucro acima do esperado e espera produção forte em 2020

Bangalore/Nova York — A Tesla divulgou nesta quarta-feira lucro e receita trimestral acima do esperado por analistas e afirmou que a capacidade de produção do Model 3 e do utilitário Model Y deve atingir 500 mil unidades por ano na fábrica da empresa Fremont, nos Estados Unidos. O anúncio fez as ações da montadora dispararem 6%.

A ação da Tesla mais que dobrou de valor desde que a montadora de carros elétricos publicou seu resultado de terceiro trimestre. A empresa tem tentando manter controle de custos, mas também tem investido em iniciativas como a nova fábrica na China, em Xangai, no desenvolvimento de um caminhão, de uma picape, de uma nova geração do Tesla Roadster e de recursos de direção autônoma.

As despesas totais da companhia subiram menos de 1%, para 1,03 bilhão de dólares.

O lucro líquido atribuível aos acionistas caiu para 105 milhões de dólares, ou 0,56 dólar por ação, nos três meses encerrados em dezembro, ante 140 milhões de dólares, ou 0,78 dólar por papel, um ano antes.

Em termos ajustados, o lucro da Tesla foi de 2,06 dólares por ação. Analistas estimavam ganho de 1,72 dólar por papel, segundo dados da Refinitiv.

A receita da Tesla cresceu para 7,38 bilhões de dólares ante 7,23 bilhões no mesmo período do ano anterior.