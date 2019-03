Tesla lança SUV médio elétrico a US$ 39 mil

San Francisco (EUA) — A Tesla revelou seu veículo utilitário esportivo (SUV, em inglês) elétrico Model Y na quinta-feira à noite, 15, na Califórnia, prometendo um crossover muito aguardado que enfrentará a concorrência de fabricantes de automóveis europeus que estão desenvolvendo os seus próprios rivais elétricos.

O presidente-executivo Elon Musk disse que o utilitário esportivo compacto, construído na mesma plataforma que o Model 3, será lançado em uma versão de longo alcance, chegando a 482 quilômetros, a 47 mil dólares.

Uma versão padrão, que estará disponível em algum momento em 2021, custará 39 mil dólares, com um alcance de 370 quilômetros. Os veículos podem ser configurados para incluir 7 lugares por um adicional de 3 mil dólares.

Após o evento, o site da Tesla incluiu uma página para “projetar e encomendar” a versão mais cara e de longo alcance do veículo com tração traseira, disponível no próximo ano. Encomendar o carro requer um depósito reembolsável de 2,5 mil dólares.

Pequenos utilitários esportivos são o segmento de mais rápido crescimento nos Estados Unidos e na China, o maior mercado automotivo do mundo, onde a Tesla está construindo uma fábrica, fazendo com que o Model Y esteja bem posicionado para aproveitar a demanda.