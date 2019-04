Tesla inicia vendas na China de versão mais barata do Model 3

Xangai — A fabricante norte-americana de carros elétricos Tesla disse nesta sexta-feira que começou a receber pedidos na China por uma versão mais barata de seu carro Model 3, à medida que busca expandir sua linha e impulsionar as vendas no maior mercado de elétricos do mundo.

A empresa, sediada na Califórnia, disse em um comunicado que os clientes chineses podem agora encomendar uma variante da versão padrão do Model 3, cujo preço inicial de 377 mil iuanes (56.167 dólares) a tornará a versão mais barata do carro na China.

O modelo será equipado com a função de direção assistida pelo Autopilot da Tesla, disse a montadora.

A Tesla vem ajustando os preços de seus carros fabricados nos EUA na China para permanecerem acessíveis no país, um movimento que também visa combater a concorrência de uma série de startups de nacionais, como a Nio, a Byton e a XPeng Motors.

A Tesla atualmente importa todos os carros que vende na China. Ela está construindo uma fábrica em Xangai que inicialmente fabricará carros Model 3.