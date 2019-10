Tesla, de Elon Musk, obtém aprovação para começar a fabricar na China

Xangai — A Tesla foi incluída em uma lista governamental de fabricantes de automóveis aprovados, disse o ministério da indústria da China nesta quinta-feira, ao conceder à fabricante de veículos elétricos um certificado necessário para iniciar a produção no país.

A lista foi publicada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação.

Isso significa que “a luz verde é totalmente dada à Tesla para produção na China”, disse Yale Zhang, chefe da consultoria Automotive Foresight, de Xangai. A Tesla pode iniciar a produção a qualquer momento, disse ele.

A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido por e-mail para comentar. A fábrica de 2 bilhões de dólares que a empresa está construindo na cidade chinesa de Xangai é o seu primeiro local de fabricação de automóveis no exterior.

A Reuters informou no início deste mês que a Tesla planeja iniciar a produção em sua fábrica na China este mês. Não está claro quando atingirá as metas de produção no final do ano devido a incertezas em relação a pedidos, mão de obra e fornecedores.

A Tesla pretende produzir pelo menos 1.000 unidades do Modelo 3s por semana a partir da fábrica de Xangai até o final deste ano, enquanto tenta aumentar as vendas no maior mercado automotivo do mundo e evitar tarifas mais altas de importação impostas aos carros dos EUA.

A planta, a primeira fábrica de carros de propriedade estrangeira da China, também reflete a mudança mais ampla de Pequim para abrir seu mercado de carros.

As autoridades de Xangai ofereceram assistência à Tesla para acelerar a construção e a China excluiu os modelos da Tesla de um imposto de compra de carro de 10% em 30 de agosto.