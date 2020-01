Tesla cumpre meta de entregas de veículos em 2019

Bangalore/ Nova York — A Tesla superou estimativas de Wall Street para entregas de veículos no quarto trimestre e divulgou nesta sexta-feira número que cumpre o piso de sua meta para o ano, impulsionada pela demanda pelo sedã de produção em massa Model 3.

A montadora norte-americana de veículos elétricos afirmou que entregou 112.000 unidades no quarto trimestre, incluindo 92.550 sedãs Model 3 e 19.450 utilitários Model S/X. O volume total ficou acima da expectativa média do mercado, de 104.960 veículos, segundo dados da Refinitiv.

No total, a Tesla entregou cerca de 367,5 mil veículos em 2019. A empresa do Vale do Silício tinha meta de entregar 360 mil a 400 mil unidades no ano passado.

A Tesla também afirmou nesta sexta-feira que sua nova fábrica na China demonstrou capacidade para produzir mais de 3 mil veículos por semana.