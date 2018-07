Tesla aumenta preços na China após guerra comercial afetar montadoras

Pequim/Xangai – A montadora norte-americana Tesla elevou os preços de seus carros Model X e S em cerca de 20 por cento na China, sendo a primeira empresa dar tal passo no maior mercado automotivo do mundo em resposta ao crescimento das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

A medida é a mais recente indicação de quanto as tarifas chinesas mais altas sobre certas importações norte-americanas vão ser repassadas para os compradores, com a expectativa de que outras montadoras sigam o exemplo ou transfiram uma parcela maior da produção para a China.

“É apenas o primeiro capítulo dessa história”, disse James Chao, analista da consultoria IHS Markit, que espera que mais empresas globais sejam prejudicadas por essa disputa comercial.

A China anunciou tarifas retaliatórias de 25 por cento sobre importações de diversos produtos dos Estados Unidos, incluindo carros, após o presidente norte-americano, Donald Trump, impor tarifas sobre o equivalente a 34 bilhões de dólares de produtos chineses.

As tarifas chinesas devem prejudicar montadoras, empresas que fabricam componentes industriais nos Estados Unidos e produtores de soja, uísque e de outros itens agrícolas.

Para a Tesla, que está queimando caixa rapidamente e sofrendo para se tornar lucrativa, a China é um mercado importante. As vendas no país responderam por cerca de 17 por cento de sua receita no ano passado.

Em maio, a Tesla cortou o preço em até 14 mil dólares de seu Model X na China, após Pequim dizer que reduziria tarifas de importação para 15 por cento, ante 25 por cento, para a maioria dos veículos a partir de 1º de julho.

No entanto, as mais recentes tarifas retaliatórias significam que importadores terão de desembolsar um total de 40 por cento em encargos sobre todos os carros fabricados nos EUA que eles vendem na China.

O aumento de preços da Tesla entrou em vigor no fim de semana.

Seu sedã básico Model S na China agora custa cerca de 849.900 iuanes (128.779 dólares), ante 710.579 iuanes em maio. Já o utilitário esportivo Model X custa cerca de 927.200 iuanes, ante 775.579 iuanes, de acordo com o website da Tesla.

Esses preços são mais de 70 por cento acima dos praticados nos EUA, onde o sedã básico Model S é vendido por 74.500 dólares.

“Elevar os preços vai prejudicar as vendas, mas a deficitária Tesla precisa aumentar os preços porque ela não pode absorver os custos mais altos das tarifas”, disse o analista Efraim Levy, da CFRA.