Tesla atinge meta de produção do Model 3 horas após o prazo, dizem fontes

San Francisco – A Tesla produziu quase 5 mil sedãs elétricos Model 3 na última semana de seu segundo trimestre, com o carro final saindo da linha de montagem na manhã de domingo (1), algumas horas após a meta de meia-noite definida pelo presidente-executivo Elon Musk, disseram dois trabalhadores da fábrica à Reuters.

O carro de número 5 mil concluiu as checagens finais de qualidade na fábrica de Fremont, na Califórnia, por volta das 5h (no horário local), disse uma fonte. Não ficou claro se a Tesla poderia manter o patamar de produção por um período prolongado.

Musk disse que a empresa alcançou sua meta de 5 mil Model 3 em uma semana, de acordo com um e-mail enviado a funcionários na tarde de domingo e visto pela Reuters. A Tesla também espera produzir 6 mil sedãs Model 3 por semana no próximo mês.

“Eu acho que nós nos tornamos uma montadora real”, escreveu Musk. A empresa alcançou a meta de Model 3 enquanto também atingiu a meta de 7 mil veículos Model S e Model X em uma semana, disse Musk no email.

A Tesla confirmou o conteúdo do email.

Depois de recuar repetidamente nas metas internas, a Tesla prometeu em janeiro fabricar 5 mil Model 3 por semana antes do fim do segundo trimestre, no sábado, para demonstrar que poderia fabricar em massa o sedã movido a bateria.

A deficitária Tesla tem queimado caixa para produzir o Model 3 e atrasos têm potencialmente comprometido a posição de liderança no mercado para carros elétricos com bateria de longo alcance de preço médio, enquanto uma série de concorrentes se prepara para lançar veículos rivais.

Conforme o fim do trimestre se aproximava, Musk estimulou os funcionários, construiu uma nova linha de montagem em uma grande tenda do lado de fora da fábrica principal e reforçou expectativas de que a Tesla poderia atingir sua meta, tuitando fotos de linhas de peças e robôs ao longo dos últimos dias do trimestre.

“Foi bastante agitado”, disse um funcionário que descreveu a atmosfera como “todas as mãos no convés”.

Outro funcionário falando após a fabricação do carro de número 5 mil descreveu a fábrica como uma “celebração em massa”.

A Tesla deve anunciar os números de produção e entrega para o trimestre esta semana e investidores vão observar para ver se a empresa pode manter a velocidade do fim do trimestre e elevar a eficiência para produzir os carros com lucro.