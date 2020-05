Tentando retomar dividendos, Vale prevê investir US$ 5 bilhões em 2020/21

A mineradora Vale deverá investir cerca de 5 bilhões de dólares em 2020/21 e 4,5 bilhões de dólares nos anos à frente, segundo apresentação divulgada pela empresa nesta terça-feira.

No material, preparado para conferência do Bank of America, a companhia apontou ainda estar “no caminho certo para retomar” sua política de dividendos, suspensa desde o rompimento de barragem da empresa em Brumadinho (MG) no ano passado, que deixou centenas de mortos.

A Vale também disse que elevou sua ambição em mudanças climáticas, passando a prever transição para “uma empresa de zero emissões líquidas até 2050”.

A empresa ainda apontou uma meta de médio prazo de reduzir 33% de suas emissões “de escopo 1 e 2” até 2030 e projetou investimentos de 2 bilhões de dólares em energia renovável, sem detalhar.