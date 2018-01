Tenda indica Renan Barbosa Sanches como diretor financeiro

São Paulo – A construtora de imóveis econômicos Tenda indicou o executivo Renan Barbosa Sanches para ser diretor financeiro da companhia, no lugar de Rodrigo Osmo, que acumula a função com a presidência-executiva da companhia desde setembro do ano passado.

Sanches ingressou na Tenda em 2010 e em julho foi promovido para diretor de controladoria.

“Tivemos uma grande procura de candidatos para a nossa vaga de CFO (diretor financeiro). Porém, o Renan virou a régua contra a qual os candidatos eram avaliados. A Tenda precisa de um CFO focado na geração de valor de longo prazo, com pulso firme para comprar as boas brigas”, afirmou Osmo em comunicado da construtora ao mercado.