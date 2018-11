Tencent tem lucro acima das estimativas no 3º trimestre

Hong Kong – A Tencent Holdings disse nesta quarta-feira que seu lucro líquido no terceiro trimestre subiu 30 por cento, superando as estimativas, conforme os ganhos com investimentos compensaram o fraco desempenho do principal negócio de videogame da empresa.

O lucro líquido do maior grupo de jogos digitais e mídia social da China no trimestre encerrado em setembro subiu para 23,3 bilhões de iuanes, ante uma estimativa média de 19,32 bilhões de iuanes, de acordo dados I/B/E/S da Refinitiv.

A receita subiu 24 por cento, para 80,6 bilhões de iuanes (11,59 bilhões de dólares), o menor crescimento trimestral em mais de três anos, em linha com as estimativas.

A China, o maior mercado de jogos do mundo, vem impondo regras mais duras à indústria, incluindo a suspensão de novas aprovações para videogames desde março e apelos para combater o vício em jogos dos jovens. Isso contribuiu para que a Tencent registrasse sua primeira queda trimestral no lucro em mais de uma década no segundo trimestre.

As ações da Tencent, que mais que dobraram em 2017, caíram cerca de um terço até o momento neste ano, eliminando cerca de 165 bilhões de dólares em valor de mercado da empresa.

No terceiro trimestre, a Tencent se beneficiou principalmente de um ganho líquido quase duas vezes maior com suas atividades de investimentos, incluindo a oferta pública inicial da Meituan Dianping, plataforma online de serviços de ingressos e entrega de comida.

A Tencent informou que as receitas de videogames para smartphones cresceram 7 por cento na comparação ano a ano e 11 por cento no comparativo trimestral, para 19,5 bilhões de iuanes, principalmente devido às contribuições de novos jogos. Apesar do congelamento das aprovações, a Tencent já possuía 15 aprovações e liberou 10 títulos no trimestre, segundo o documento.

A receita de publicidade, que responde por 20 por cento da receita total da empresa, cresceu 47 por cento, apoiada por um aumento de 61 por cento nas propagandas em mídias sociais e outras.

(Por Sijia Jiang)