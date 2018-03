Tencent deve investir mais em vídeo e pagamento após lucro

A empresa chinesa de internet Tencent vai intensificar os investimentos em áreas como vídeo, pagamento e inteligência artificial, informou a empresa, após reportar lucro trimestral acima do esperado graças a uma série de IPOs bem sucedidos.

Com um valor de mercado de cerda de 560 bilhões de dólares, a Tencent é a empresa mais valiosa listada na Ásia e a número 5 do mundo, atrás de Apple, Alphabet, Amazon.com e Microsoft.

“2017 foi realmente um ano estelar para a Tencent. Muitas das conquistas são resultado do investimento que fizemos anos atrás”, disse o presidente da empresa, Martin Lau, a jornalistas em Hong Kong.

“Isso demonstra a importância de investimentos voltados para o futuro. Portanto, para o ano de 2018, estamos planejando aumentar nossos investimentos em diversas áreas-chave.”

As áreas destinadas a mais investimentos incluem vídeo, Weixin Pay, serviços em nuvem, inteligência artificial e varejo inteligente, disse ele. Lau acrescentou que a empresa vai adquirir “agressivamente” conteúdo de vídeo e subsidiar a adoção de pagamentos, o que pode prejudicar as margens no curto prazo.

O lucro líquido do quarto trimestre quase dobrou sobre um ano antes, para 20,8 bilhões de yuans (3,29 bilhões de dólares), informou a maior empresa de mídia social e jogos da China em documento enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong.

Um aumento de 51 por cento na receita foi mais fraco do que o esperado, após o crescimento da receita de jogos para celular diminuir em relação ao trimestre anterior, mas a empresa disse que a receita foi apoiada por serviços ligados a pagamento, publicidade e vendas e assinaturas de conteúdo digital.

O aplicativo de mensagens para pagamento da Tencent, WeChat, agora tem mais de 1 bilhão de usuários e lançou serviços no aplicativo que podem ameaçar a receita de aplicativos da Apple e do Google.