Temperatura mais quente impacta nova coleção da Renner

São Paulo – O calor está atrapalhando as vendas da Renner. As temperaturas mais altas no fim de março chegaram inesperadamente e impactaram na recepção da coleção de outono da varejista.

“O desafio para a nova coleção é a temperatura, que foi 5° a 7°C mais quente que no ano anterior”, afirmou José Galló, presidente da companhia, em teleconferência com investidores.

O impacto foi sentido principalmente no sul e sudeste. Nas lojas em regiões tradicionalmente mais quentes o impacto não foi tão sentido, garante o presidente. Ele afirma que a coleção de outono está adequada, mas depende da temperatura para que as vendas atinjam as metas.

As vendas dos artigos de inverno poderiam estar cerca de 10% a 20% mais fortes, se a temperatura fosse a mesma do ano passado, afirma o diretor financeiro e de relações com investidores das Lojas Renner, Laurence Gomes.

Mesmo assim, os resultados da companhia animaram os investidores. O lucro líquido chegou a 111,4 milhões de reais, alta de 66,4% em relação a um ano atrás. O crescimento, diz a companhia, se deve ao bom desempenho das vendas no início do ano e maior fluxo de clientes nas lojas.

Ainda que as pessoas continuem buscando preços mais baixos, mais clientes passaram pelas lojas da empresa. Enquanto o tíquete médio cresceu 1,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, as receitas cresceram 13,3%.

A marca da Renner que mais cresceu no trimestre foi a Youcom. Com 21 aberturas de lojas no último ano, a receita da marca jovem de vestuário cresceu 42%. A marca ainda é a menor dentro da companhia, com vendas de 28,7 milhões de reais.

Já a Camicado viu as receitas crescerem 18,9%, para 101,6 milhões de reais. As vendas da Renner subiram 12,4%, para 1,27 bilhão de reais.