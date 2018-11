Temer nomeia novo presidente para Anatel

São Paulo – O governo Michel Temer nomeou nesta segunda-feira o conselheiro Leonardo Euler para a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no lugar do engenheiro Juarez Quadros, que estava no comando da autarquia desde outubro de 2016.

Euler é o primeiro servidor de carreira da Anatel a ser nomeado presidente da agência e terá mandato até 4 de novembro de 2021. Ele é formado em Ciências Econômicas e possui mestrado em Economia pela Universidade de Brasília.

O mandato de Quadros terminou no domingo. Ele havia sido nomeado por Temer para completar mandato do ex-presidente da agência João Rezende.