Temer diz a jornal que controle da Embraer é inegociável

O presidente Michel Temer afirmou, em entrevista ao jornal Valor Econômico publicada nesta segunda-feira, que “há clima para aprovar” a privatização da Eletrobras no Congresso, e assegurou que o controle da Embraer continuará com o poder público federal, apesar das negociações da empresa com a norte-americana Boeing.

“A Embraer tem uma simbologia muito grande para o país, mais ou menos como a Petrobras”, disse ao Valor. “A ideia básica é esta: perda do controle nem pela via direta nem pela via indireta.”

Temer também afirmou ao jornal que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, quer ser candidato à Presidência para defender o legado do governo, mas que gostaria de poder mantê-lo na condução da economia, em vez de perdê-lo para ser candidato.

O presidente garantiu que não está nas suas “cogitações” buscar uma candidatura à reeleição, mas disse que considera “interessante” o reconhecimento que tem recebido pela agenda de reformas.

Temer reiterou, ainda, que o governo vai continuar lutando pela aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados em fevereiro, e disse que na sequência o governo vai se voltar para uma simplificação tributária com o objetivo de facilitar o investimento.

Segundo o presidente, se a reforma previdenciária não for aprovada, ficarão prejudicadas a credibilidade e a confiança no país. “Ela se soma às reformas anteriores e dá uma credibilidade extraordinária ao país”, disse.